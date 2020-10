"El embarcadero", "C’est comme ça que je t’aime", "Quiz"… Les séries inédites à découvrir sur Salto Álvaro Morte et Irene Arcos, les héros de "El Embarcadero". − Movistar+

FICTION - Lancée le 20 octobre, la nouvelle plateforme de streaming proposera de nombreuses séries en avant-première. Voici celles qu'il ne faudra pas louper.

Avis aux fans de séries. Salto, la nouvelle plateforme de streaming et de télévision sur abonnement créée par TF1, M6 et France TV, arrive le 20 octobre prochain. "C’est une petite révolution. Salto réunit aujourd’hui télévision et streaming en un seul endroit et donne au public français un accès illimité au meilleur des deux mondes, au meilleur prix. Salto, c’est tout, tout de suite, avant tout le monde, et quand vous voulez", a expliqué Thomas Follin, le directeur général de Salto, en présentant ce nouveau service à la presse ce jeudi. Pour 6,99€/mois (prix de lancement), la plateforme proposera près de 10.000 heures de programmes en streaming pour tous les goûts. Pour vous aider à faire votre choix si vous décidez de vous abonner, nous avons sélectionné les séries inédites en France qu'il ne faudra pas rater. A commencer par El embarcadero, le nouveau thriller addictif des créateurs de La Casa de Papel. La série raconte l'histoire d'Alexandra, une célèbre architecte qui découvre que son mari Oscar, qui vient de se suicider, menait une double vie avec une autre femme, Veronica. Diffusé en janvier sur la plateforme de vidéo à la demande espagnole Movistar +, la série qui compte deux saisons et seize épisodes est emmenée par Verónica Sánchez, Irene Arcos et surtout Álvaro Morte, alias El Professor dans La Casa de Papel.

Autre série attendue : C’est comme ça que je t’aime, une fiction canadienne déjantée qui nous plonge dans les années 1970 aux côtés de deux couples en crise, les Delisle et les Paquette, qui vont profiter d'un été sans leurs enfants pour pimenter leur vie en sombrant dans la criminalité. On découvrira aussi la comédie américaine On Becoming a God in Central Florida pour laquelle l'actrice Kirsten Dunst a été nommée aux Golden Globes. Une fiction piquante produite par George Clooney et Kirsten Dunst qui raconte les aventures d'une mère au foyer devenue veuve qui tenter de se faire une place au soleil au sein de la FAM (Founders American Merchandise) pour assurer l'avenir de sa fille, dans les années 1990.

Des séries pour tous les goûts

Salto diffusera également la mini série britannique Quiz, qui a cartonné Outre-Manche et qui revient sur l'histoire vraie de Charles Ingram et de sa femme Diana qui sont devenus tristement célèbres en Angleterre au début des années 2000 après avoir triché au jeu "Qui veut gagner des millions ?" avec l'aide d'un complice caché dans le public. La fiction composée de trois épisodes avait réuni près de dix millions de téléspectateurs lors de sa diffusion sur la chaîne ITV. Les plus jeunes téléspectateurs pourront découvrir Looking for Alaska, la nouvelle série pour ados de Hulu adaptée du roman de John Green, à qui l'on doit Nos étoiles contraires. Portée par Kristin Frøseth (La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, The Society) et Charlie Plummer (Boardwalk Empire, Tout l'argent du monde), elle raconte le parcours de Miles, 16 ans, qui quitte le cocon familial pour le pensionnat de Culver Creek. Il y fera la connaissance d'Alaska Young, une jeune fille insaisissable qui va changer sa vie. Une série créée par Josh Schwartz et Stephanie Savage, à qui l'on doit Newport Beach et Gossip Girl.

Et pour terminer, la chaîne proposera de voir en avant-première Ils étaient dix, la prochaine série de M6 adaptée du célèbre roman d'Agatha Christie. Exit l'île anglo-normande sur laquelle se déroulait l'intrigue originale, la fiction nous emmène aux Caraïbes où dix inconnus se retrouvent coincés sur une île déserte et se font tuer à tour de rôle. Avec une petite spécificité : le meurtrier se cache parmi eux. Côté casting on retrouvera Marianne Denicourt, Romane Bohringer, Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquedec ou encore Patrick Mille.

