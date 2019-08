Elizabeth Martichoux, Jean-Michel Aphatie, Olivier Galzi… découvrez les nouveautés de la rentrée sur LCI

LCI, la toute première chaîne d'info en continu créée en France fait sa rentrée, lundi 26 août, avec de nombreuses nouveautés pour encore mieux vous informer. Au côté des visages bien connus des téléspectateurs, de nouvelles têtes font leur arrivée à l'antenne à l’approche des élections municipales du printemps 2020.





Plusieurs nouvelles personnalités rejoignent ainsi la matinale de Pascale de la Tour du Pin entre 6h et 9h : Jean-Michel Aphatie pour l’édito politique et Elizabeth Martichoux qui réalisera l’interview politique du matin à 8h30. Ils seront épaulés par Sébastien Borgnat pour la présentation des journaux, François Xavier-Pietri pour l’économie, Guillaume Woznica pour la météo et des chroniqueurs Christophe Beaugrand, Hélène Mannarino et Benjamin Cruard.