"Elle m’angoisse beaucoup" : Charles Consigny tacle la jeune Greta Thunberg dans "On n’est pas couché"

C’est la nouvelle star de la lutte contre le réchauffement climatique. La Suédoise Greta Thunberg, 16 ans, est devenue en quelques mois un personnage respecté et écouté partout sur la planète. Par les chefs d’Etat qui la reçoivent en grandes pompes, comme par les écoliers qu’elle a appelé à faire grève pour la planète le 16 mars. Il y en a un, en revanche, qui n’est pas fan du tout...





Samedi soir, dans "On n’est pas couché", Charles Consigny s’en est pris à "cette jeune Suédoise qui moi m’angoisse beaucoup et qui ne me fascine pas du tout", a expliqué le polémiste sans la nommer. "Elle est vegan, elle a convaincu ses parents de ne plus prendre l’avion. Ils ne s’achètent même plus de cadeaux à Noël dans sa famille", a-t-il ajouté en citant un article du "Nouvel Obs" qui lui est consacré.