Elle pourrait être supprimée : la redevance télé en chiffres

D'un montant de 139 euros (89 euros pour les départements d'outre-mer), la contribution à l'audiovisuel public est payée par 27 millions de foyers. Ses recettes, plus de 3 milliards d'euros par an, sont directement affectées au financement du service public de télévision et de radio (France Télévision, Radio France, Arte, INA, RFI).





Problème : depuis 2005, la redevance est rattachée la taxe d'habitation, dont 80% des foyers seront exonérés d'ici 2020. Quid de l'avenir de cet impôt ?