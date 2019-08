"Emily in Paris" : quelle est cette série tournée par le créateur de "Sex and the City" dans la capitale française ?

Vue dans "Blanche-Neige" avec Julia Roberts et "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", le film Netflix sur Ted Bundy avec Zac Efron, Lily Collins (fille de Phil) est également co-productrice de la série. La comédienne anglaise de 30 ans, qui devra troquer son accent british pour un accent américain, y donne la réplique à la star de Broadway Ashley Park, Skylar Astin ("Pitch Perfect") et Kate Walsh ("Grey's Anatomy", "13 Reasons Why"). Le site IMDb annonce aussi la présence au casting de la Française Philippine Leroy-Beaulieu. Tout cela nous donne évidemment très envie de découvrir le résultat. Mais il va falloir patienter jusqu'en 2020 pour voir débarquer "Emily in Paris" sur la chaîne Paramount Network aux Etats-Unis. Aucun diffuseur français n'a encore été annoncé mais on voit très bien la série sur Teva, qui propose toujours "Sex and the City" et "Younger". En attendant, si vous vous promenez à Paris, ouvrez l’œil. Vous pourriez bien croiser la future héroïne du petit écran dont tout le monde va parler l'an prochain.