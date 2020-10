Moqué dans "Emily in Paris", un célèbre pizzaïolo de Chicago s’en prend à la série Netflix

C’est l’un des séries les plus populaires du moment sur Netflix. L’une des plus critiquées aussi en raison des clichés qu’elle empile sur les Français, avec plus ou moins de second degré. Depuis quelques heures, c’est aux Etats-Unis que Emily in Paris fait également parler d’elle avec une polémique culinaire dont Darren Star, son créateur (Sex and the city, Beverly Hills 90210) aurait sans doute pu se passer.

Dans le premier épisode, l’héroïne incarnée par Lily Collins se présente aux patrons de Savoir, la société française dont ses patrons viennent de faire l’acquisition. Apprenant qu’elle est originaire de Chicago, Paul Brossard, le personnage incarné par Arnaud Viard raconte y avoir goûté la spécialité locale, la "Deep Dish Pizza"... et l’avoir trouvé "dégueulasse", n’hésitant pas à la comparer à "une sorte de quiche en ciment". Surprise, la jeune femme réagit aussitôt en disant : "Vous avez dû aller chez Lou Malnati !".