Emmy Awards 2019 : la saison 8 de Games of Thrones va-t-elle encore tout rafler ?

ETATS-UNIS - Même si son ultime saison a déçu les fans, "Game of Thrones" fait une nouvelle fois figure de grand favori lors de la 71e cérémonie des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision américaine, qui se tiennent dans la nuit de dimanche à lundi. Mais de nombreux challengers sont en lice dans plusieurs catégories.

"Tout indique que 'Game of Thrones' va l'emporter", a estimé Michael Schneider, du magazine américain Variety. La série médiévale-fantastique de HBO, dont chaque épisode a réuni 40 millions de téléspectateurs lors de son ultime saison, compte bien poursuivre sur sa lancée dimanche soir aux Emmys, les récompenses de la télévision américaine. La série qui peut déjà s'enorgueillir d'être la plus récompensée de l'histoire du petit écran aux Etats-Unis, battra-t-elle son propre record, à savoir 12 statuettes lors d'une seule édition des Emmy Awards ? Même si sa saison 8 a fait grincer des dents, elle semble bien partie pour puisqu'elle en a déjà reçues dix le week-end dernier, lors d'une première salve de prix remis dans des catégories créatives et techniques (effets spéciaux, accessoires, costumes...). Et pour ce dimanche soir, elle est donnée favorite dans la catégorie reine de la cérémonie, "meilleure série dramatique". Peter Dinklage, le nain fêtard et philosophe Tyrion Lannister dans la série, ainsi que Maisie Williams, qui y campait Arya Stark, ont également de bonnes chances de l'emporter du côté des seconds rôles. Au total, la série emblématique de HBO peut encore compter sur 14 nominations (elle en avait 32 cette année au total) dans sept catégories distinctes.

Mais des outsiders de la télévision américaine n'ont pas dit leur dernier mot face à la géante de HBO. Dans d'autres catégories, la deuxième saison de "La Fabuleuse Mme Maisel" (comédie d'Amazon) et "Chernobyl" (série limitée de HBO) tiennent la corde avec respectivement 20 et 19 nominations. Découvrez ci-dessous les concurrents des principales catégories.

Meilleure série dramatique

- "Better Call Saul" - "Bodyguard" - "Game of Thrones" - "Killing Eve" - "Ozark" - "Pose" - "Succession" - "This Is Us"

Meilleure comédie

- "Barry" - "Fleabag" - "The Good Place" - "La Fabuleuse Mme Maisel" - "Poupée russe" - "Schitt's Creek" - "Veep"

Meilleur acteur dans une série dramatique

- Jason Bateman, "Ozark" - Sterling K. Brown, "This Is Us" - Kit Harington, "Game of Thrones" - Bob Odenkirk, "Better Call Saul" - Billy Porter, "Pose" - Milo Ventimiglia, "This is Us"

Meilleure actrice dans une série dramatique

- Emilia Clarke, "Game of Thrones" - Jodie Comer, "Killing Eve" - Viola Davis, "Murder" - Laura Linney, "Ozark" - Mandy Moore, "This Is Us" - Sandra Oh, "Killing Eve" - Robin Wright, "House Of Cards"

Meilleur acteur dans une série comique

- Anthony Anderson, "Black-ish" - Don Cheadle, "Black Monday" - Ted Danson, "The Good Place" - Michael Douglas, "La Méthode Kominsky" - Bill Hader, "Barry" - Eugene Levy, "Schitt's Creek"

Meilleure actrice dans une série comique

- Christina Applegate, "Dead to Me" - Rachel Brosnahan, "La Fabuleuse Mme Maisel" - Julia Louis-Dreyfus, "Veep" - Natasha Lyonne, "Poupée russe" - Catherine O'Hara, "Schitt’s Creek" - Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Meilleure mini-série

- "Chernobyl" - "Escape at Dannemora" - "Fosse/Verdon" - "Sharp Objects" - "Dans leur regard"

Nelly Doumouya