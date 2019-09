Emmy Awards : la surprenante confession de Kit Harington sur "Game of Thrones"

SURPRISE - Interrogé dans les coulisses des Emmy Awards sur la fin controversée de "Game of Thrones", l’acteur Kit Harington a avoué qu’il n’avait toujours pas pris le temps de regarder la saison 8 de la saga inspirée des romans de George R.R. Martin.

C’était son premier tapis rouge depuis… le lancement de la saison 8 de "Game of Thrones", en avril dernier. Kit Harington, l’interprète désormais mythique de Jon Snow, est venu célébrer le triomphe de la série de HBO au Microsoft Theatre de Los Angeles, où se tenaient dimanche soir les Emmy Awards. Presque un soulagement pour les fans.

Dimanche soir, alors que l’équipe était interrogée sur les avis mitigés suscités par la fin de "Game of Thrones", Kit Harington a fait cette révélation surprenante : "Je n’ai toujours pas vu la série", a-t-il avoué. "Voilà comment je gère la polémique. Je n’ai pas vu la saison finale mais je sais ce que ça a coûté de la tourner." Une allusion à peine voilée à ses soucis personnels ?

"C’était dur et chacun d’entre nous y a mis tout son amour et ses efforts", a toutefois pris soin de préciser l’acteur. "Je pense que nous savions que ce que nous faisions était juste du point de vue de l’histoire, et nous savions que c’était juste pour les personnages parce que nous avons vécu avec eux pendant 10 ans. La polémique ne nous a donc pas vraiment affectés."