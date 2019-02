HEUREUX





Premier César pour "Le Grand Bain" : il est attribué à Philippe Katerine, meilleur second rôle masculin. Le film de Gilles Lellouche ne rentrera pas bredouille. "Jean-Hugues Anglade me disait sur le tournage que j'allais avoir un César", révèle le chanteur qui dédie son trophée à Thierry, son personnage à l'écran. "On se moque souvent de toi. Je me suis reconnu en toi. J'espère que tu t'es reconnu en moi", avoue le lauréat. "On a tous quelque chose... de Thierry", continue-t-il en imitant "Quelque chose de Tennessee de Johnny...