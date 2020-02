EN DIRECT – César 2020 : toute l'équipe de "J'accuse" boycotte la cérémonie en soutien à Roman Polanski

LE PRODUCTEUR DE "J'ACCUSE" RENONCE





C’est déjà la cérémonie la plus surréaliste de l’histoire des César. A quelques heures de l’ouverture de sa 45e édition, la grande fête du cinéma français enregistre la défection d’Alain Goldman, le producteur de J"’accuse", et sans doute de l’ensemble de l’équipe du film de Roman Polanski.





"Il aura fallu 120 ans pour qu'un film français soit consacré à l'Affaire Dreyfus. "J'Accuse" rend hommage à un héros oublié, le colonel Picquart, grâce à qui l'innocence de Dreyfus a pu être révélée. Nous sommes fiers de l'avoir fait", indique Alain Goldman dans une déclaration transmise à l'AFP.





"Hélas, malgré les 12 nominations du film pour les César 2020, nous avons constaté une escalade de propos et de comportements déplacés et violents. Le ministre de la Culture lui-même, représentant l'autorité de l'Etat, s'est autorisé une déclaration condamnant par avance et sans le connaître le résultat d'un vote professionnel, indépendant et secret", ajoute-t-il.





"Nous ne pouvons accepter que le vote démocratique des 4.313 membres de l'Académie soit remis en cause par un tribunal d'opinion", dit-il encore, soulignant que "la France est un État de droit".