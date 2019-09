EN DIRECT - "Danse avec les stars 10" : Sami El Gueddari et Fauve Hautot sublimes sur "Shallow" de Lady Gaga

UN AMOUR DE FOLY





C'est maintenant au tour de Liane Foly de se produire avec son partenaire, Christian Millette. La chanteuse l'avoue, elle est célibataire. Plus pour longtemps ? Ce soir, elle va danser une rumba sur le mythique "How deep is your love" des Bee Gees. Surprise : à la fin de la prestation, le danseur embrasse sa partenaire sur la bouche !