REVIVEZ – "Danse avec les stars 10" spécial kids : Clara Morgane quitte la compétition

DÉCEPTION POUR ELSA ESNOULT





C'est la jeune et jolie Mila, 13 ans, qui accompagnera Anthony Colette et Elsa Esnoult sur une danse contemporaine sur le tube "Elastic Heart" de Sia. Et la jeune fille assure, la star c'est définitivement elle ! "J'ai envie de donner des conseils à Elsa", lance Patrick Dupont qui demande à la chanteuse de donner plus. Chris Marques est du même avis : "On voit d'un côté ce qu'il faut faire et de l'autre quelqu'un qui n'y arrive pas". Résultat : 22 points.