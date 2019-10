EN DIRECT – "Danse avec les stars 10" spécial kids : la jeune Mila éclipse Elsa Esnoult, Linda Hardy remonte dans le classement

DALS – Ce samedi soir, les six couples encore en course danseront aux côtés de jeunes danseurs qui n'ont rien à envier aux pros. Suivez avec nous cette nouvelle soirée.

Le talent n'attend pas le nombre des années. Après avoir fêté les 10 ans de "Danse avec les stars" en compagnie d'anciens participants, les six derniers couples encore en lice vont fouler le parquet… avec des enfants. Mais pas n'importe lesquels. Agés entre 7 et 13 ans, ces kids-là sont de véritables phénomènes. On fera par exemple la connaissance avec la jeune Mila, qui accompagnera Anthony Colette et Elsa Esnoult sur une danse contemporaine. Suivie par plus de 40 000 abonnés sur Instagram, la demoiselle âgée de 13 ans est élève dans une école de danse.

Clara Morgane et Maxime Dereymez, quant à eux danseront un jive avec Maé et Nathan, qui à 8 ans sont déjà champions Auvergne Rhone-Alpes, catégorie danses latines. Pour Sami El Gueddari et Fauve Hautot ce sera un cha-cha-cha avec Kacie et Ruben, âgés de 7 ans et qui dansent ensemble depuis plus d'un an. Linda Hardy et Christophe Licata valseront aux côtés de Léna et Valentin, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova s'essaieront à la samba avec Dayana et Mica, et enfin, pour Ladji Doucouré et Inès Vandamme, ce sera un quickstep avec Cassandre et Robine-André.