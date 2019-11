EN DIRECT - "Danse avec les stars 10" : suivez la demi-finale avec nous

C'est la dernière ligne droite avant le final. Ce samedi 16 novembre, TF1 diffuse la demi-finale de "Danse avec les stars", saison 10. Après l'élimination d'Azize Diabaté et de Denitsa Ikonomova la semaine dernière, ils ne sont plus que trois à espérer succéder à Clément Rémiens : la comédienne des "Mystères de l'amour" Elsa Esnoult, le nageur handisport Sami El Gueddari et l'ex-champion du 110 mètres haies Ladji Doucouré.

Ce soir, ils danseront chacun avec un anonyme. Elsa Esnoult sera aux côtés de Shylee, une jeune femme pétillante et pleine d'énergie qu'elle a repérée sur les réseaux sociaux. Sami El Gueddari se produira avec Pauline, amputée d'une jambe après un accident de scooter il y a un an. La jeune femme qui se reconstruit a pour objectif de participer aux jeux paralympiques en 2024. Et enfin Ladji Doucouré va tenter de se qualifier aux côtés de Aude, une jeune femme qui fait partie d'une association qui se rend dans les hôpitaux pour danser et donner le sourire aux malades.