EN DIRECT - "Danse avec les stars 9" : place à la terrible épreuve du face-à-face !

LAST BUT NOT LEAST : LIO ENTRE EN SCÈNE





Très angoissée, Lio défend sa place sur un foxtrot, bercé par "Sur un prélude de Bach" de Maurane. Et pour la figure imposée ce sera une arabesque désaxée en rotation, un défi lancé par Jean-Marc Généreux. Le jury est debout, Lio est aux bord des larmes. "Mademoiselle, vous êtes une immense artiste", lâche Patrick Dupont. Lio repart avec 38 points, soit 67 points au total, prenant la tête du classement.