EN DIRECT - "Danse avec les stars 9" : Iris Mittenaere finit au bord des larmes mais séduit le jury !

BASILE BOLI ENTRE EN SCENE





Tout en bas du classement, Basile Boli et sa partenaire Katrina ouvrent le bal avec un jive sur "Jump", de Van Halen devenu l'hymne de l'Olympique de Marseille. Jean-Marc Généreux leur a imposé la passe boogie-woogie. Et ça passe : l'ancien footballeur a fait des progrès. "On n'est pas en terre promise mais y'a de l'espoir !", lui lance Jean-Marc Généreux. Il obtient 30 points et arrive en tête du classement. Pour le moment...