EN DIRECT - "Danse avec les stars 10" : suivez avec nous la finale entre Sami El Gueddari et Ladji Doucouré

SAMI OUVRE LE BAL





Et c'est Sami El Gueddari qui se lance avec Fauve sur un jive au son de "Can't Hold Us", de Macklemore. Face a tant d'énergie, le jury est debout. Ce soir, les juges ne notent pas mais donnent leur avis. C'est le public qui départagera les finalistes. "C'est un jive oufissime !", lance Jean-Marc Généreux. "Aujourd'hui, tu prends du plaisir pour de vrai", analyse Shy'm.