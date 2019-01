PROGRAMME

Parmi les invités de LCI, pour ce "dialogue de toutes les France", le ministre de la Transition écologique François de Rugy, sa collègue secrétaire d'Etat aux personnes handicapées Sophie Cluzel, ainsi que la délégué général de la République en marche Stanislas Guérini et la porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale Olivia Grégoire.





Seront également présents le chef étoilé Thierry Marx, l'éditorialiste de droite Denis Tillinac, le fondateur de Marianne et ex-candidat Modem aux européennes Jean-François Kahn, l'ex-ministre socialiste Juliette Méadel et Xavier Fontanet, professeur à HEC, ancien patron d'Essilor, contributeur à la commission Attali et ex-administrateur du Comité éthique du Medef.