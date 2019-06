EN DIRECT - Koh-Lanta 2019 la finale : c'est parti pour la course d'orientation

La candidate belge, 50 ans, est la doyenne de la finale. Mais aussi la dernière représentante de l’équipe des rouges. Un statut qu’elle doit en grande partie à sa fatigue physique, les autres candidats préférant éliminer la semaine dernière Cyril, jugé plus affûté pour les deux dernières épreuves, la course d’orientation et les poteaux.





>> Son point fort

En dépit de son impressionnante perte de poids, Maud a toujours su garder un mental d’acier. Cette spécialiste des randonnées en milieux extrêmes n’est pas du genre à perdre son calme durant l’épreuve d’orientation. Et sa bienveillance depuis le début de l’aventure pourrait lui être bénéfique pour accéder au vote du jury final.





>> Son point faible

Sa fin de parcours est plombée par ses problèmes physiques puisqu’elle souffre encore du dos depuis une chute lors de l’épisode 12. La semaine dernière, elle a chuté la première durant l’épreuve d’équilibre et on l’imagine mal rivaliser avec un Aurélien ou un Steeve sur les poteaux. Bref son sort ne semble plus vraiment lui appartenir.