Plutôt "Le Grand Bain" ou "Jusqu’à la garde" ? "Les Frères Sisters" ou "Guy" ? Denis Ménochet ou Alex Lutz ? Elodie Bouchez ou Lea Drucker ? La 44e cérémonie des César débute à partir de 21h à la salle Pleyel, à Paris, et les jeux sont plus ouverts que jamais. Des drames, des comédies, le biopic d’un chanteur imaginaire et même un western… Le cinéma français s’est révélé plus éclectique que jamais en 2018 et promet sans doute quelques surprises au moment de l’ouverture des enveloppes !