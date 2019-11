EN DIRECT - Angèle, Lady Gaga, Bilal Hassani... Qui sera sacré lors des NRJ Music Awards 2019 ?

Le cinéma cède sa place à la musique. Les marches du Palais des Festivals de Cannes seront foulées ce samedi 9 novembre par une flopée d'artistes francophones et internationaux, des Jonas Brothers à Jenifer, en passant par Angèle, Vitaa et Slimane. Tous viennent assister aux NRJ Music Awards qui, pour la 21e fois, viendront récompenser les chanteurs et chanteuses préférés du public.

Les votes pour les 12 catégories ont pris fin il y a quelques heures seulement et le résultat sera dévoilé lors d'un show de près de quatre heures, présenté par Nikos Aliagas, qui verra se produire la sensation Bilal Hassani, l'Ecossais Lewis Capaldi ou encore l'Anglais Sam Smith. Les téléspectateurs seront, eux, amenés à voter tout au long de l'émission pour "la performance francophone de l'année".