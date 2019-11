EN DIRECT - NRJ Music Awards 2019 : Angèle et Matt Pokora sacrés "artistes francophones de l'année"

ARTISTE FEMININE INTERNATIONALE





Salif Gueye est rejoint par Miss Vaimalama Chaves, Miss France 2019, pour sacrer l'une de ses artistes :





1 - Camila Cabello

2 - Lady Gaga

3 - Ariana Grande

4 - P!nk

5 - Taylor Swift





"Et l'award est attribué à..." : Ariana Grande... qui n'est pas là ! Et on n'a même pas droit à un petit message non plus...