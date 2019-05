EN DIRECT - "The Voice 8" : suivez avec nous la dernière soirée des battles

C'est la dernière ligne droite avant le début des grands shows en direct la semaine prochaine. TF1 diffuse ce samedi 11 mai à 21H la seconde et dernière soirée des battles de "The Voice". Après avoir passé l'épreuve des auditions à l'aveugle, puis les K.O., les derniers candidats en lice vont devoir tout donner pour se démarquer et convaincre leurs coachs respectifs qu'ils ont les épaules solides pour continuer l'aventure.





La soirée promet d'être riche en surprises puisque cette année, les coachs ont la possibilité de qualifier les deux talents d'un même duel. S'ils décident de le faire, ils devront cependant se séparer des deux candidats d’une autre battle. Le seul impératif pour Mika, Jenifer, Soprano et Julien Clerc est de composer la meilleure équipe de quatre talents pour le direct de la semaine prochaine. Souvenez-vous, la semaine dernière, Mika décidait de garder London Loko et Albi, à l'issue de leur prestation, tandis que Soprano faisait naître un trio inédit formé par les Scam Talk et de Mayeul.