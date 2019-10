EN DIRECT – "Danse avec les stars" fête ses 10 ans avec d'anciens candidats

DALS – Ce samedi 19 octobre, "Danse avec les stars" accueillera d'anciens candidats emblématiques pour des danses en trio. On retrouvera notamment Iris Mittenaere, Loïc Nottet, Lenni-Kim ou encore Amel Bent.

Dix ans, ça se fête. Pour marquer le coup, "Danse avec les stars" a invité d'anciens candidats ce samedi 19 octobre pour soutenir les célébrités encore en lice. Après les départs de Liane Foly, Moundir et Hugo Philip la semaine dernière, il sont à présent sept à rêver du trophée : Azize Diabaté, Clara Morgane, Elsa Esnoult, Ladji Doucouré, Linda Hardy, Samir El Gueddari et Yoann Riou . Qui dira au revoir à ses petits camarades ce soir ?

Avant le verdict, place à la fête. Au menu de ce quatrième prime, on retrouvera donc Iris Mittenaere qui foulera à nouveau le parquet en compagnie d'Elsa Esnoult et d'Anthony Colette (qui, pour la petite histoire, a eu une histoire d'amour avec l'ex-Miss France), le chanteur Lenni-Kim qui dansera avec le journaliste Yoann Riou et sa partenaire Emmanuelle Bern ou encore Amel Bent qui se produira aux côtés de Linda Hardy et Christophe Licata.

On reverra également Tonya Kinzinger qui dansera avec Clara Morgane et Maxime Dereymez. Brahim Zaibat viendra soutenir Ladji Doucouré et Inès Vandamme. Quant à Sami El Gueddari et Fauve Hautot, ils accueilleront Laurent Maistret, le vainqueur de la septième édition, tandis qu'Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova seront rejoints par Loïc Nottet qui a remporté la sixième saison de "DALS".