EN DIRECT - "The Voice" la finale : Abi et Kendji Girac livrent un duo émouvant

TEAM PASCAL OBISPO





Quatrième finaliste, Pascal Obispo a choisi If I Ain't Got You, d'Alicia Keys. Vêtu d'un costume d'or, Abi nous envoûte tout de suite de sa voix magique. C'est un succès, les coachs sont tous debout. Pascal Obispo a les larmes aux yeux. "C'est exceptionnel. Abi a rendez-vous ce soir avec son destin", confie son coach. "La musique est en lui. Il représente parfaitement l'homme d'aujourd'hui, sensible et bienveillant".