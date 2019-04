EN DIRECT – "The Voice 8" : lâché par Soprano, Godi le bûcheron file dans l'équipe de Mika

MIKA SAUVE VIRGINIE





Venue de l'île Maurice, Virginie va chanter "Il me dit que je suis belle" de Patricia Kaas. Le hic, c'est qu'elle a mal à la gorge sur la note la plus haute. "Elle va devoir sortir !", promet la candidate. Mika aime la voix, moins le choix de la chanson. Julien Clerc n'est pas d'accord.





"Elle a parfaitement chanté la chanson", juge le vétéran des coachs, "elle ne pouvait pas mieux la faire". Soprano pense comme Mika qu'un choix plus moderne aurait été plus audacieux. "Je me dis qu'on se reverra peut-être une prochaine fois", lui annonce le coach.





Mais surprise, alors que la candidate remercie l'équipe pour son aventure et parle de ses enfants. "Ils sont où ?", demande Mika. "A Maurice ? Ils regardent ?". Et alors le coach buzze pour sauver Virginie. Un sacré coup de théâtre. "Vous êtes une mère de trois enfants, vous avez une énergie très positive. Et m... ! Je vous veux dans mon équipe !".