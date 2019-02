Et maintenant, chantez ! TF1 diffuse ce samedi soir la deuxième soirée des auditions à l’aveugle de "The Voice". Pour ceux qui auraient raté le début, la semaine dernière a été riche puisque le nouveau jury emmené par Jenifer, Soprano, Julien Clerc et Mika a fait le plein de talents. On se souvient entre autres de Gage, le complice de Corneille qui a fait son grand retour en intégrant l'équipe de Mika ; tout comme de Gjon's Tears, jeune candidat à la vois envoûtante, et Agathe qui rejoignent eux aussi l'interprète de "Relax, Take It Easy".





Nouveau dans l'aventure, Julien Clerc a quant à lui bien démarré puisqu'il a séduit deux candidats : Shaun, qui l'a touché avec sa reprise de "Ziggy" de Céline Dion et Laureen qui a bouleversé les quatre coachs avec "Je suis venue te dire que je m'en vais", de Serge Gainsbourg. Soprano compte lui aussi deux talents (Clément et Mayeul) tandis que Jenifer n'en a obtenu qu'un seul et pas des moindre avec Poupie, une chanteuse complètement déjantée.