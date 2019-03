WHITNEY QUI ?





Le deuxième talent de la soirée est une toute jeune femme. Whitney, 19 ans, vient d'un village dans les Cévennes. Comme Whitney Houston, oui ! D'ailleurs elle a grandi en écoutant l'interprète de "I Will Always Love You". Mais sur la scène de The Voice elle va chanter "Friends", de Marshmello et Anne-Marie.