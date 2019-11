EN DIRECT - Toutes les opinions sont-elles bonnes à dire ? Suivez "La Grande confrontation" dès 20h45 sur LCI

"On ne peut plus rien dire, ou presque ?" LCI , la chaîne du débat, propose un nouvel opus de "La Grande confrontation" ce mercredi soir. Après des émissions consacrées aux Gilets jaunes, à l’Europe ou encore à la réforme des retraites, la "Grande confrontation" de ce mercredi s’intéressera à la liberté d’exprimer, aujourd’hui, ses opinions. Qu’il s’agisse des médias, de la politique ou même des humoristes, le politiquement correct est-il en train de museler la vie publique ? Faut-il s’en féliciter, s’en accommoder ou au contraire, s’en offusquer ?

Pour en débattre autour de David Pujadas, l'émission a convié des intellectuels, des femmes et des hommes politiques, des personnalités engagées comme – entre autres – l’ancien directeur de Charlie Hebdo, Philippe Val, l’essayiste Lydia Guirous, la députée LFI Mathilde Panot, la militante féministe Caroline de Haas, les avocats Francis Szpiner, Emmanuel Pierrat et Georges Kiejman, l’auteur, dessinateur et chroniqueur Philippe Geluck, le producteur Jean-Marc Dumontet, le philosophe Alain Finkielkraut ou encore le journaliste et animateur Frédéric Taddéi.

"Il y a une phrase qu'on entend toujours, c'est : "On ne peut plus rien dire", explique David Pujadas sur LCI (voir la vidéo ci-dessous). On s'est demandé si c'était vrai, et dans ce cas, si c'était une mauvaise chose".