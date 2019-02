Ne revenons pas sur l’absence de Johnny Hallyday et de son album posthume dans la liste des nominés, on risquerait de s’énerver pour rien… Et concentrons-nous sur les artistes en lice ce vendredi soir lors de la 34e cérémonie des Victoires de la musique. Un an après le sacre du Caennais Aurélien Cotentin, alias Orelsan, les choix des 600 votants – artistes, producteurs, journalistes – confirment la belle santé du hip-hop hexagonal, aussi bien sur le plan artistique que commercial.

La preuve avec la catégorie meilleur artiste masculin où le duo Bigflo & Oli et la sensation Eddy de Pretto affrontent l’éternel dandy Etienne Daho. Mais aussi avec la création cette année d’une catégorie meilleur album rap qui voit s’affronter Damso, Moha La Squale et Georgio, en plus de la catégorie meilleur album de musiques urbaines où cette fois Bigflo & Oli et Eddy de Pretto défilent l’incontournable Aya Nakamura dont le tube "Djadja" est en piste dans la catégorie chanson de l’année avec Rêves bizarres de Orelsan et Damso.