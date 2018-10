Enora Malagré de retour à la télé !

Après plus d'un an d'absence, Enora Malagré s'apprête à faire son retour à la télévision au côté de Stéphane Bern. En effet, elle participera prochainement à "Bons baisers d'Europe" sur France 2. Il s'agit d'une version moderne du talk-show "Union Libre" dans lequel Christine Bravo était entourée de chroniqueurs européens. Basée sur le même principe, l'émission sera diffusée d'ici quelques semaines tous les samedis à 17 heures. À l'occasion de la 3e édition du Mois Sans Tabac en novembre prochain, TF1 diffuse "Promis, c'est la dernière !", une série contre le tabac et avec des stars à suivre à partir du 20 octobre. Découvrez également "Big Bounce Battle", la nouvelle émission événement de TF1. Quels sont les programmes à ne pas rater ce soir à la télé ?



