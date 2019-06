Eric McCormack ("Will & Grace") : "On a besoin de programmes à la télévision qui se battent pour la bonne cause"

Dans le dernier épisode de la saison 10, Jack se marie et Will demande son petit ami en mariage. Est-ce que c'est un final que vous auriez imaginé possible il y a 10 ans ?





Will s'était en quelque sorte déjà marié avant. J'ai épousé Taye Diggs dans la saison 8 ! C'était avant la légalisation du mariage gay, c'était plus une cérémonie d'engagement. On a échangé un long baiser puis on a fini la première partie de la série avec un couple entre Bobby Cannavale et moi. De beaucoup de façons, on avait déjà emprunté cette route du mariage. Mais je pense qu'il y a 11 ans, les gens s'étaient habitués. Ce n'était plus nouveau. On venait me dire que Will ne couchait plus avec personne et je devais répondre : 'Mais il a épousé un homme noir ! Faites un peu attention ! On est en train de le faire, on le fait vraiment dans la série !" On ne pouvait pas poursuivre sans que ces personnages trouvent l'amour. Ils ne pouvaient pas rester des célibataires en quête d'amour pour toujours. Je suis très excité que Will ait fait sa demande. On verra ce qui leur arrive !





Pensez-vous que nous vivons dans une époque où, plus que jamais, on a besoin d'une série comme "Will & Grace" ?





Je pense que la série a deux utilités. C'est un aliment réconfortant qui nous rappelle une autre époque. Mais dans le même temps, c'est un programme avant-gardiste qui parle de ce qui est en train de se passer maintenant. Les gens oublient que 6 de nos 8 saisons ont été tournées sous la présidence de George W. Bush. Donc nous avions l'habitude d'être à la télévision sous un gouvernement conservateur. Nous avons besoin de programmes à la télévision qui se battent pour la bonne cause.