ZAPPING VIDÉO - Eric Zemmour et Hapsatou Sy, Muriel Robin et Charles Consigny... : Ces clashs qui ont marqué la télé en 2018

On n'est pas prêt d'oublier non plus le clash entre Eric Zemmour et Hapsatou Sy dans "Les Terriens du dimanche" du 16 septembre. Le polémiste estimait que la mère d’Hapsatou Sy avait eu tort de lui donner ce prénom. "Elle aurait mieux fait de vous appeler Corinne, ça vous irait très bien", lui a-t-il balancé provoquant la colère de la chroniqueuse. Et son départ définitif de l'émission.





Autre moment fort cette saison : la passe d'armes entre Gilles Verdez et Pascal Soetens, alias Pascal le grand frère dans "Touche pas à mon poste" du 1er mars ; ou encore la colère de Mathieu Kassovitz sur le plateau de l'émission "RT France" présentée par Frédéric Taddéï le 12 décembre dernier. Le comédien et réalisateur s'en est violemment pris à Nicolas Framont, conseiller aux affaires sociales du groupe parlementaire La France Insoumise.