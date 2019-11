Espagne : une candidate de "Big Brother" accuse un participant de l'avoir violée sous l'œil des caméras

La jeune femme, qui a saisi la justice, affirme avoir été abusée dans une chambre filmée alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool et inconsciente. A l'époque, les producteurs de l'émission de téléréalité diffusée par Telecinco (la chaîne la plus regardée dans le pays) avaient expulsé l'homme incriminé de l'émission et les images n'avaient jamais été diffusées, comme le rapporte l'AFP.

Bien qu'elle date de novembre 2017, l'affaire fait à nouveau les gros titres depuis la publication la semaine dernière d'un article du média en ligne espagnol "El Confidencial" qui rapporte que, le lendemain du viol présumé, Carlota avait été amenée à commenter une vidéo de la scène face à la caméra.

Le journal a diffusé la vidéo tournée dans la pièce dite du "confessionnal" : on y voit la jeune femme devenir de plus en plus nerveuse alors qu'elle est interrogée à propos de ce qui s'est passé à son insu. En larmes, elle finit par implorer de cesser la diffusion des images. On entend par ailleurs la production lui demander de garder l'incident pour elle et de ne pas en parler avec les autres participants.