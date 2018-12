Muriel Robin récompensée pour son engagement contre les violences conjugales : Charles Consigny ironise

C’est une (longue) séquence qui a marqué téléspectateurs et internautes. Le 20 octobre dernier, sur le plateau de l’émission "On n’est pas couché" sur France 2, Muriel Robin sortait de ses gonds après avoir assisté au dialogue de sourds entre Charles Consigny et Marc-Olivier Fogiel, venu défendre le livre où il raconte son expérience de la GPA (Gestation pour autrui).





Agacée par l’attitude du chroniqueur, qui n’en finissait plus de couper la parole à l’animateur, la comédienne l’avait sèchement rappelé à l’ordre. "La manière dont vous vous adressez à Marc-O. me déplaît fortement", lui avait-elle expliqué. "Je m’en fiche que vous n’aimiez pas ce ton", s’était défendu l’ancien des "Grandes Gueules" de RMC.