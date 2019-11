Euro 2020 : TF1 et M6 se partageront la diffusion des matchs de la compétition

TF1 et M6 ont annoncé ce jeudi 27 novembre qu'ils avaient acquis auprès de l'UEFA les droits de retransmission en France de l'Euro 2020 de football, qui se tiendra du 12 juin au 12 juillet. Pour fêter les 60 ans de l'évènement, la compétition sportive se déroulera dans 12 villes européennes : Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg.

Les deux diffuseurs "se partageront, en exclusivité en clair, les 23 meilleures affiches de la compétition", comme ils l'ont indiqué dans un communiqué. Dans le détail, il s'agit des 12 matchs de poules, dont le match d'ouverture et les matchs de l'équipe de France, cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale, les demi-finales et la finale, ont-ils détaillé dans un communiqué. "Le tirage au sort du tableau de la compétition aura lieu, en direct, le samedi 30 novembre à 18 heures sur TMC et W9", ont-ils précisé sans dévoiler le montant qu'ils déboursé.