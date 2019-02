Après le forfait de sa candidate Maruv, l’Ukraine annonce qu'elle ne participera pas à la prochaine édition de l’Eurovision

C’est officiel : l’Ukraine ne participera pas au prochain concours de l’Eurovision qui se tiendra en mai prochain à Tel Aviv, en Israël. En deux jours, pas moins de trois groupes ont refusé de représenter l'Ukraine lors de ce concours pourtant très populaire dans le pays, comme le rappelle l’AFP. Ils font suite à l'abandon lundi 25 février de la chanteuse Maruv. Celle-ci avait remporté le vote du public mais dénoncé une volonté d'instrumentalisation politique de la part des autorités.





Le trio de chanteuses Freedom Jazz, deuxième choix du pays après Maruv, le groupe pop KAZKA ainsi que le groupe de rock indépendant Brunettes Shoot Blondes, ont successivement annoncé qu'ils n'iraient pas à Tel Aviv. "Nous n'avons pas besoin d'une victoire à tout prix. Notre but est d'unir les gens avec notre musique, et non pas de semer la discorde", a expliqué KAZKA sur sa page Facebook, après des pourparlers avec la société nationale de télédiffusion ukrainienne (UA:PBC).