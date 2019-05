Bilal Hassani 14e, les Pays-Bas couronnés : retrouvez le classement de l'Eurovision

LE CLASSEMENT COMPLET





1 - PAYS-BAS > Duncan Laurence - "Arcade" (492 points)

2 - ITALIE > Mahmood - "Soldi" (465 points)

3 - RUSSIE > Sergey Lazarev - "Scream" (369 points)

4 - SUISSE > Luca Hänni - "She got me" (360 points)

5 - NORVEGE > KEiiNO - "Spirit in the sky" (338 points)





6 - SUEDE > John Lundvik - "Too late for love" (332 points)

7 - AZERBAÏDJAN > Chingiz - "Truth" (297 points)

8 - MACEDOINE DU NORD > Tamara Todevska - "Proud" (295 points)

9 - AUSTRALIE > Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" (285 points)

10 - ISLANDE > Hatari - "Hatrið mun sigra" (234 points)





11 - REPUBLIQUE TCHEQUE > Lake Malawi - "Friend of a friend" (157 points)

12 - DANEMARK > Leonora - "Love is forever" (120 points)

13 - SLOVENIE > Zala Kralj et Gasper Santi - "Sebi" (105 points)

14 - FRANCE > Bilal Hassani - "Roi" (105 points)

15 - CHYPRE > Tamta - "Replay" (101 points)





16 - MALTE > Michela Pace - "Chameleon" (95 points)

17 - SERBIE > Nevena Bozovic - "Kruna" (92 points)

18 - ALBANIE > Jonida Maliqi - "Ktheju Tokës" (90 points)

19 - ESTONIE > Victor Crone - "Storm" (86 points)

20 - SAINT MARIN > Serhat - "Say Na Na Na" (81 points)





21 - GRECE > Katerine Duska - "Better Love" (71 points)

22 - ESPAGNE > Miki - "La Venda" (60 points)

23 - ISRAËL > Kobi Marimi - "Home" (47 points)

24 - ALLEMAGNE > S!sters - "Sister" (32 points)

25 - BIELORUSSIE > Zena - "Like it" (31 points)

26 - ROYAUME-UNI > Michael Rice - "Bigger than us" (16 points)