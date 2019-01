Bilal Hassani vs. Seemone : les deux favoris de "Destination Eurovision" au banc d’essai

Perruque blonde et fringues branchées, avec ou sans lunettes, le souriant Bilal Hassani attire l’attention par son look extravagant et sa personnalité extravertie. Son credo ? Assumer sa différence coûte que coûte et garder la tête haute en toutes circonstances, même lorsqu’il répond aux trolls qui le harcèlent sur les réseaux sociaux.





Avant sa demi-finale victorieuse sur France 2, personne ou presque n’avait entendu parler de la douce Seemone. Ni entendu sa voix si caractéristique. Face à un Bilal Hassani omniprésent dans les médias, son mystère reste entier. Même si on sait désormais qu’elle est la fille du patron d’un célèbre site de rencontre, auquel sa chanson est dédiée.





Avantage : Bilal Hassani