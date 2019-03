Eurovision : la série israélienne mêlant un candidat français à un attentat repoussée pour raisons de sécurité

"Mon personnage retrouve un ami d’enfance (...) qui le recontacte en lui disant qu’il doit aller aider un pote emprisonné à Tel-Aviv et qu’il a besoin d’une couverture pour entrer sur le territoire israélien", précisait le comédien. "On ne laisse aucun choix à mon personnage, il est menacé et doit céder à un chantage. On ne lui dit à aucun moment qu’il s’agit de perpétrer un attentat."





Comme les scénaristes de cette fiction en trois épisodes, Adel Djemai rappelait par ailleurs qu’elle avait été écrite et tournée avant que Bilal Hassani soit désigné pour représenter la France à l’Eurovision en mai prochain. Suffisant pour calmer la polémique naissante ? Pas tout à fait…