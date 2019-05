Eurovision 2019 : qui sont Lizzy Howel et Lin Ching Lan, les deux danseuses hors normes de Bilal Hassani

"Être une danseuse ronde n’a pas été facile. Mes professeurs de danse m’ont répété à plusieurs reprises que je n’arriverais à rien dans l’univers de la danse si je ne perdais pas du poids. Avec le temps, j’ai appris à ne pas tenir compte de l’opinion des gens. Si les gens veulent vous rabaisser, laissez-les faire… et montrez-leur ce dont vous êtes capable ! (...) La danse a été un moyen, pour moi, de calmer mon anxiété et de me rendre heureuse. Cette année [2017], je signe ma 8ème représentation de Casse-Noisette, mon 11ème récital de danse et ma 4ème convention NYCDA. Je n’ai pas abandonné et vous ne devriez pas non plus !"