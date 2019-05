Eurovision : qui est Duncan Laurence, le chouchou des bookmakers ?

Son titre ? "Arcade", une ballade à la fois douce et poétique qui monte en puissance. Cette chanson "lui a été inspiré par l'histoire de quelqu'un qu'il a aimé profondément et qui est mort jeune. Les mots, les accords et les mélodies me sont venus automatiquement, comme s'ils tombaient du ciel", explique-t-il sur le site de l'Eurovision. Il affirme que son morceau parle du "désir d'amour, le désir de quelque chose qui semble hors d'atteinte" et d'"espoir, l'espoir que vous allez trouver ce dont vous avez besoin dans la vie". "T'aimer est un jeu perdu d'avance", chante-t-il dans le refrain, comparant les histoires d'amour à un jeu d'arcade.