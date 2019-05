Eurovision : on sait enfin vers quelle heure Bilal Hassani devrait chanter (et c'est plutôt une bonne nouvelle)

De quoi vous laisser largement le temps de profiter de la première émission en direct de "The Voice", diffusée à la même heure sur TF1, et de zapper sur France 2 pendant les coupures pub. Passer parmi les derniers pourrait faire grandir le stress de Bilal Hassani, qui suit depuis jeudi soir "le régime dit Céline Dion" comme le rapporte RTL. Comprenez qu'il ne parlera plus jusqu'à sa prestation de samedi soir. Difficile alors pour les journalistes sur place de lui demander son avis sur cet ordre de passage.