Eurovision : Bilal Hassani harcelé

En chantant samedi soir une ode à la différence, Bilal Hassani a conquis le cœur des téléspectateurs qui ont fait de lui le représentant de la France au concours Eurovision 2019. Mais depuis son élection, le jeune homme fait l'objet d'un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. En raison de son physique androgyne, sa perruque et son maquillage, il a reçu plus de 1 500 messages homophobes, d'insultes et de menaces de mort.



