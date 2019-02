Eurovision : l'acteur Adel Djemai répond à la polémique sur la série "Douze Points"

Chronique d’un scandale annoncé ? Depuis quelques heures, le quotidien israélien Haaretz fait état d’un éventuel boycott du prochain concours Eurovision à Tel Aviv par la délégation française. En cause, l’annonce par la chaîne KAN, qui diffusera la cérémonie, d’une mini-série humoristique en trois épisodes intitulée "Douze Points" dans laquelle le représentant tricolore serait un terroriste. Une version démentie par le comédien Adel Djemai dans une interview accordée ce vendredi à "20 Minutes".





"Mon personnage est un jeune chanteur français, d’origine maghrébine, homosexuel et qui va représenter la France à l’Eurovision à Tel Aviv. Il se retrouve malgré lui dans une histoire d’attentat commandité par Daesh", précise-t-il à nos confrères, insistant sur le fait qu'il s'agit d'une comédie.





"Mon personnage retrouve un ami d’enfance (...) qui le recontacte en lui disant qu’il doit aller aider un pote emprisonné à Tel Aviv et qu’il a besoin d’une couverture pour entrer sur le territoire israélien", poursuit Adel Djemai. "On ne laisse aucun choix à mon personnage, il est menacé et doit céder à un chantage. On ne lui dit à aucun moment qu’il s’agit de perpétrer un attentat."