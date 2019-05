Eurovision : qui sont Lizzy Howel et Lin Ching Lan, les deux danseuses hors-normes de Bilal Hassani

Danseuse classique depuis qu'elle a cinq ans, Lizzy Howell, 18 ans, souffre d'anxiété, d’hypertension intra-crânienne et d’obésité. Fin 2016, le grand public la découvre quand elle poste sur Instagram, une vidéo où elle enchaîne une série de fouettés (des tours sur soi-même en appui sur une jambe). Peu après, cette Américaine va expliquer son combat dans un long post Instagram.





"Être une danseuse ronde n’a pas été facile. Mes professeurs de danse m’ont répété à plusieurs reprises que je n’arriverais à rien dans l’univers de la danse si je ne perdais pas du poids. Avec le temps, j’ai appris à ne pas tenir compte de l’opinion des gens. Si les gens veulent vous rabaisser, laissez-les faire… et montrez-leur ce dont vous êtes capable ! (...) La danse a été un moyen, pour moi, de calmer mon anxiété et de me rendre heureuse. Cette année [2017], je signe ma 8ème représentation de Casse-Noisette, mon 11ème récital de danse et ma 4ème convention NYCDA. Je n’ai pas abandonné et vous ne devriez pas non-plus !"