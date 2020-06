EXCLU VIDÉO - "50' INSIDE" : Alessandra Sublet parle de sa relation avec son ex-mari "pas comme les autres"

PREVIEW – Ce samedi, "50' Inside" consacre son portrait à Alessandra Sublet, la pétillante présentatrice de TF1. Face à Nikos Aliagas, elle se livre sur sa vie personnelle, et notamment sur la relation particulière qu'elle entretient avec son ex-mari et père de ses enfants.

En général, c'est elle qui recueille les confidences. Alessandra Sublet a accepté d'inverser les rôles pour "50' Inside", qui lui consacre son portait de la semaine. Face à Nikos Aliagas, l'animatrice de "C'est Canteloup" est revenue sur les cinq rencontres qui ont changé se vie. Mère d'Alphonse, âgé de 5 ans et de Charlie, 7 ans et demi, elle s'est ainsi confiée sur la relation qui l'unit à Clément Miserez, le père de ses enfants, dont elle s'est séparée après 7 ans de relation. Resté en bon terme, le couple a même pris la décision de se confiner ensemble pour éviter à leurs enfants de faire des aller-retours et mieux se protéger du Covid-19. "Ce n'est pas un ex-mari comme les autres et on a une relation qui étonne beaucoup notre entourage car elle est particulière", a expliqué Alessandra Sublet. "La maison où on se trouve, c'est la nôtre par exemple. C'est la maison des enfants, comme elle est grande, on s'est dit qu'on pouvait cohabiter d'une certaine façon", poursuit-elle.

Moi je n'ai pas de honte à avoir divorcé. S'il n'y a plus l'amour qui te motive et qui te passionne chaque jour, tu as de droit de faire ce choix-là - Alessandra Sublet

"Moi je n'ai pas de honte à m'être séparée ou à avoir divorcé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit : 'Mais attention vous avez des enfants'. Mais s'il n'y a plus l'amour qui te motive et qui te passionne chaque jour, tu as de droit de faire ce choix-là, mais assume-le et fais bien les choses derrière", clame l'animatrice que l'on peut voir aux côtés de Nicolas Canteloup lundi au vendredi à 20h55 sur TF1. Retrouvez l'intégralité du reportage dans "50' Inside", samedi 6 juin à 17h50 sur TF1.

Rania Hoballah