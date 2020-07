EXCLU VIDÉO "50' INSIDE" – "Demain nous appartient" : accouchement imminent pour Chloé, jouée par Ingrid Chauvin

C'est un heureux événement très attendu par les fans. Ce samedi, "50' Inside" s'est rendu sur le tournage de Demain nous appartient, le feuilleton quotidien de TF1. Après plus de deux mois de pause en raison de l'épidémie de Covid-19, la fiction

emmenée par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur a fait son grand retour le 15 juin sur TF1 avec des épisodes inédits. Et parmi les intrigues que les fidèles attendent avec impatience, il y a l'arrivée du bébé d'Alex et Chloé dont l'accouchement est imminent. Les choses s'accélèrent donc pour la future maman qui, après une série de contractions, tourne la scène dans laquelle elle vient de perdre les eaux.

"J'ai été enceinte presque un an avec ces histoires de confinement", s'amuse Ingrid Chauvin. "Il y a quelques jours encore je disais que je n'en pouvais plus de porter ce ventre. Mais maintenant que je sais que j'accouche demain, j'ai presque une petite nostalgie qui s'installe. Et c'est très drôle ! En plus je m'aperçois que j'ai toujours les mains autour du ventre. Ça reste de la fiction mais c'est plutôt agréable", admet l'actrice, mère de Tom, 4 ans.