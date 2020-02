EXCLU VIDÉO "50' INSIDE" - Lara Fabian en larmes devant une vidéo de ses parents

Une mère, Luisa, qui l'a beaucoup mise en garde face à la célébrité. "Elle me demandait d'être prudente", poursuit la chanteuse qui explique que sa mère ne lisait jamais ce qui était écrit sur sa fille dans les magazines. "Et quand on lui rapportait quelque chose, elle avait cette phrase magnifique : 'Les opinions, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un'… Et dire qu'on pensait que j'avais de la classe !", lance Lara Fabian dans un éclat de rire.

