EXCLU VIDÉO "50' INSIDE" – Lucie Lucas nous ouvre les portes de sa nouvelle vie en Bretagne

Il y a deux ans, elle a décidé de changer de vie. Lucie Lucas, la star de la série Clem, a quitté Paris pour aller vivre avec son mari et ses trois enfants Lilou, Moïra et Milo dans une ferme écologique en Bretagne. Une vie de rêve pour la comédienne âgée de 36 ans, qui s'épanouit au contact de la nature. "Quand le confinement a été annoncé, on s'est sentis du bon côté de la barrière, on ne pourrait pas être au meilleur endroit", confie-t-elle aux équipes de "50' Inside" dans un reportage qui sera diffusé ce samedi sur TF1 (extrait vidéo en tête de cet article).

Et pour cause, depuis un an, elle s'est lancée dans la création, au cœur de son domaine de 27 hectares, un éco-village dédié aux produits bio, à la médecine douce et aux travaux manuels. Une sorte de village dans le village qui lui permet de jouir d'une grande autonomie. "Au départ, je ne me voyais pas être fermière, mais maintenant de plus en plus. Ce n'est pas une activité que je peux encore faire à plein temps mais j'adorerais soigner les animaux, soigner la terre", explique la militante écolo, qui veut fédérer le plus de monde autour de cette cause.